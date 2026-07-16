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Общество

Нижегородцев предупредили об опасности туляремии в дачный сезон

16 июля 2026 09:16 Общество
Нижегородцев предупредили об опасности туляремии в дачный сезон

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области напомнили, что во время дачного сезона сохраняется риск заражения туляремией. В Роспотребнадзоре призвали быть осторожнее на дачных участках, в лесу и сельской местности.

По информации ведомства, заразиться можно несколькими способами: через укусы насекомых, при контакте с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды или продуктов.

К основным симптомам туляремии относятся высокая температура, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов с образованием бубонов.

Самой надежной защитой от туляремии остается вакцинация. Иммунитет после прививки формируется в течение 20−30 дней и действует около пяти лет. При необходимости затем проводится ревакцинация.

Прививки рекомендуют жителям территорий с природными очагами инфекции, а также охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.

Помимо вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности. При поездках на природу рекомендуется использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, носить закрытую одежду и осматривать себя на наличие клещей каждые 1,5−2 часа.

Также не стоит пить сырую воду из случайных источников. В дачных домах важно не допускать появления грызунов, а во время уборки после зимы лучше использовать маску и перчатки. При разделке добытой дичи необходимо соблюдать правила личной гигиены.

Если после отдыха на природе появились первые признаки недомогания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу и сообщить о возможном контакте с источниками или переносчиками инфекции.

Ранее сообщалось, что заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.

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Теги:
Животные Отдых Роспотребнадзор
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