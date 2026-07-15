Заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подвели итоги по инфекционной заболеваемости за первое полугодие 2026 года.

Как рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в НОИЦ, большинство показателей за этот период снизились, однако по нескольким инфекциям и причинам обращений врачи зафиксировали рост.



Так, заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) известная как «мышиная лихорадка» выросла на 12%, а число обращений после укусов животных увеличилось на 10%.



При этом сразу по нескольким заболеваниям отмечено снижение. Заболеваемость сальмонеллезом уменьшилась на 12%, острыми кишечными инфекциями — на 7%, туберкулезом — на 30%, острыми гепатитами — в 1,4 раза, COVID-19 — в 1,8 раза, пневмониями — в 1,6 раза, ОРВИ — на 18%.

Несмотря на снижение числа кишечных инфекций, в Роспотребнадзоре призвали внимательно относиться к выбору заведений общественного питания. Специалисты советуют отдавать предпочтение проверенным кафе, следить за соблюдением санитарных норм и выбирать блюда, прошедшие полноценную термическую обработку.



Также в три раза сократилось число случаев дизентерии и скарлатины, в два раза — ветряной оспы, а заболеваемость генерализованной менингококковой инфекцией снизилась в 2,3 раза. Кроме того, на 18% уменьшилось количество обращений из-за укусов клещей.

Специалисты напомнили о мерах защиты от клещей. После прогулок на природе рекомендуется внимательно осматривать одежду и тело, а при обнаружении клеща — как можно быстрее удалить его и в течение двух дней отправить на исследование. Именно анализ клеща помогает врачам принять решение о необходимости экстренной профилактики клещевого энцефалита.

«Я могу с уверенностью сказать, что за последние три года основная часть инфекционной патологии идёт на спад. После выхода из пандемии коронавируса мы примерно три года наблюдали рост заболеваемости практически по всем нозологиям», — рассказала Садыкова.

Специалисты отмечают, что напряженной остается ситуация с природно-очаговыми инфекциями, прежде всего с ГЛПС. Заболеть можно практически в любом районе региона, поэтому нижегородцам рекомендуют соблюдать осторожность при посещении природных территорий.



Еще одной проблемой остаются укусы животных. В Роспотребнадзоре напомнили, что после любого укуса, особенно если рана глубокая или находится в области головы и шеи, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Откладывать визит к врачу не стоит — при необходимости пострадавшему назначат вакцинацию или введение иммуноглобулина.



По словам Натальи Садыковой, чаще всего жителей региона кусают собаки, причем нередко речь идет не о бездомных, а о домашних животных, которых владельцы отпускают без поводка или не держат на привязи.

Ранее сообщалось, что отравившихся в кафе в центре Нижнего Новгорода выписали из больницы.