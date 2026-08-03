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Спорт

Нижегородцам показали фото с трибун «Volga арены»

03 августа 2026 11:57 Спорт
Нижегородцам показали фото с трибун «Volga арены»

Фото: VOLGA Арена / VK

Нижегородцам показали новые фотографии с «Volga арены», где хоккейный клуб «Торпедо» будет проводить домашние матчи в новом сезоне.

Новая арена на Стрелке вмещает почти 12 тысяч зрителей — значительно больше, чем КРК «Нагорный», где «Торпедо» выступало в последние годы. Поэтому у многих болельщиков возник вопрос, какие места выбрать, чтобы комфортно следить за игрой.

На нижнем ярусе расположены 16 секторов на 4 802 места.

В центральных секторах 104−105 и 112−113 лед находится прямо перед зрителями, поэтому отсюда хорошо видны обе зоны атаки и скамейки команд.

Из угловых секторов и мест за воротами удобно следить за всей площадкой. Кстати, предположительно, фан-сектор разместится в секторе 203.

Всего на «Volga арене» будет четыре уровня. Верхний ярус рассчитан на 6 799 зрителей. Благодаря большому наклону трибун отсюда обещают хороший обзор площадки практически без «слепых» зон.

Премиум-уровень включает 31 VIP-ложу и ресторан на 569 мест. Для гостей предусмотрены отдельные входы, скай-боксы и дополнительный комфорт.

Также на арене появятся места формата Face-to-face — это 13 секторов примерно на 600 мест у самого защитного стекла. Отсюда можно будет рассмотреть игроков вблизи, услышать их переговоры и почувствовать себя в самом центре событий.

Пока болельщикам показали только нижний ярус, чтобы они могли понять, какой обзор открывается с этих мест. Фото с остальных ярусов обещают опубликовать позже.

Напомним, арену планировалось передать в эксплуатацию «Торпедо» этим летом. Вероятно, 14 августа нижегородцы сыграют там предсезонный матч с «Динамо». 7 сентября на стадионе пройдет тестовый матч с участием «Чайки». А уже 14 сентября подопечные Алексея Исакова примут казанский «Ак Барс». Это будет первая домашняя игра для «Торпедо» в сезоне 2026/2027.

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Теги:
Volga Арена Стадион ХК "Торпедо"
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