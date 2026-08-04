Нижегородский суд отпустил экс-депутата Шумилкова под домашний арест Происшествия

Фото: пресс-служба облсуда

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода изменил меру пресечения бывшему депутату и директору домоуправляющей компании Николаю Шумилкову. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест до 14 сентября включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, Шумилкова арестовали в апреле 2026 года. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 204 УК РФ — в покушении на незаконную передачу денежных средств лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, в особо крупном размере.

По версии следствия, подсудимый, будучи участником управляющей компании в Сормове, пытался передать более 1 млн рублей другому участнику организации. Деньги предназначались за голосование по вопросу об отставке действующего генерального директора и назначении нового кандидата.

Ранее сообщалось, что суд оправдал бывшего управделами регионального правительства Юрия Бортникова.