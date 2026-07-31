Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2026 17:32
Суд заочно арестовал дочь первого нижегородского губернатора Бориса Немцова
31 июля 2026 16:16
Нижегородцев предупредили о брызгах краски в окрестностях телебашни
31 июля 2026 15:29
Евгений Люлин: «Герои делом доказали свою способность менять страну и работать в системе госуправления»
31 июля 2026 15:05
ИИ поможет нижегородскому бизнесу быстрее обрабатывать обращения клиентов
31 июля 2026 14:53
Кстовчанам начали возвращать переплату за ОСАГО после пересмотра тарифов
31 июля 2026 14:20
Платёжные карты россиян внесут в единый реестр: зачем нужна новая система учёта?
31 июля 2026 13:15
Более 300 безбилетников поймали в нижегородских автобусах в июле
31 июля 2026 12:44
Герои России смогут бесплатно получить землю под ИЖС в Нижегородской области
31 июля 2026 12:30
Три здания возле ОКН снесут на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде
31 июля 2026 12:18
49 участников СВО завершили обучение по программе «Герои. Нижегородская область»
Общество

Суд заочно арестовал дочь первого нижегородского губернатора Бориса Немцова

31 июля 2026 17:32 Общество
Суд заочно арестовал дочь первого нижегородского губернатора Бориса Немцова

Фото: Александр Воложанин

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно отправил под арест Жанну Немцову — дочь первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы 31 июля.

Немцову обвиняют в участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. Ей вменяют часть 3 статьи 284.1 УК РФ.

Отметим, что дочь политика является соосновательницей и руководительницей некоммерческой организации «Фонд Бориса Немцова за свободу"*, которая находится в немецком Бонне.

Как уточнили в суде, срок ареста составит два месяца. Он будет исчисляться с момента передачи Жанны Немцовой российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в Россию либо с момента ее фактического задержания на территории страны. С 2015 года женщина живет за пределами России.

Ранее Советский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал двоюродного брата Бориса Немцова — социолога и публициста Игоря Эйдмана**. Ему предъявили обвинения по статьям о распространении военных фейков, уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и участии в террористической организации.

*организация признана нежелательной на территории России
**признан в РФ иноагентом, находится в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арест Борис Немцов Суд
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2026 09:10
Участника террористической «Артподготовки» задержали в Нижегородской области
30 июля 2026 15:20
Основатель Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов
23 апреля 2025 13:15
Правнучку Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение правил для иноагентов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных