Суд заочно арестовал дочь первого нижегородского губернатора Бориса Немцова Общество

Фото: Александр Воложанин

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно отправил под арест Жанну Немцову — дочь первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы 31 июля.

Немцову обвиняют в участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. Ей вменяют часть 3 статьи 284.1 УК РФ.

Отметим, что дочь политика является соосновательницей и руководительницей некоммерческой организации «Фонд Бориса Немцова за свободу"*, которая находится в немецком Бонне.

Как уточнили в суде, срок ареста составит два месяца. Он будет исчисляться с момента передачи Жанны Немцовой российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в Россию либо с момента ее фактического задержания на территории страны. С 2015 года женщина живет за пределами России.

Ранее Советский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал двоюродного брата Бориса Немцова — социолога и публициста Игоря Эйдмана**. Ему предъявили обвинения по статьям о распространении военных фейков, уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и участии в террористической организации.



*организация признана нежелательной на территории России

**признан в РФ иноагентом, находится в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга