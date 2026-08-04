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Нижегородский минград согласовал облик высотки в Караваихе

04 августа 2026 12:19 Общество
Нижегородский минград согласовал облик высотки в Караваихе

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Региональный минград утвердил архитектурно-градостроительный облик многоквартирного дома № 1-Б по генплану в микрорайоне Караваиха. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о застройке в юго-западной части территории. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «АТЛАНТ», входящее в ГК «Каркас Монолит».

Проект предусматривает строительство многоэтажного дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на проспекте Гагарина (земельный участок 124). Общая площадь здания превысит 22,7 тысячи кв. м. Из них почти 17,7 тысячи «квадратов» придется на надземную часть и около 5 тысяч — на подземную. Дом запроектирован переменной этажности — 14 и 18 этажей.

Площадь участка составляет 3 374 кв. м, при этом застройка займет 2 836,62 кв. м.

Добавим, что в декабре 2025 года минград уже проводил согласование внешнего вида здания. Но тогда параметры здания были иными. Указывалось, что его площадь составит 24,9 тысячи кв. м. В январе 2026 года региональный минстрой выдал разрешение на строительство, в мае проект получил положительное заключение экспертизы.

Ранее сообщалось, что минград согласовал облик пятиэтажки на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье Минград Строительство
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