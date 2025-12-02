Проект высотки с подземной парковкой утвердили в Приокском районе

В Приокском районе Нижнего Новгорода появится новый жилой дом. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурный облик многоэтажного здания, обозначенного как №1-Б согласно генеральному плану. Информация об утверждении проекта размещена на официальном сайте ведомства.
Жилой дом возведут в юго-западной части микрорайона "Караваиха". Здание будет переменной этажности — от 14 до 18 уровней. Общая площадь постройки составит 24,9 тысячи квадратных метров.
Внутри дома предусмотрены не только жилые помещения, но и площади общественного назначения. Также проект включает строительство подземной автостоянки и семи дополнительных парковочных мест на открытом воздухе.
На прилегающей территории обустроят площадки для детей, спортивные зоны и места для отдыха взрослых. Кроме того, будет выделена отдельная зона для размещения крупногабаритного мусора.
Напомним, что в юго-западной части микрорайона "Караваиха" появятся четыре многоэтажных дома.
Кроме того, в Караваихе также планируется реализция проекта КРТ.
