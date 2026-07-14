Нижегородцам показали, как будет выглядеть гостиница на улице Баграмяна Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурно-градостроительный облик гостиницы с подземной автостоянкой на улице Маршала Баграмяна. Приказ размещен на сайте ведомства.

Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Площадь земельного участка составляет 10 124 кв. м, площадь застройки — 2 900,52 кв. м, общая площадь здания — 21 266,24 кв. м. Гостиница будет восьмиэтажной. Она появится на участке №7 и станет частью застройки жилого квартала в границах улицы Студенческой, Окского съезда и проспекта Гагарина.

Ранее проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу.

Также сообщалось, что минград согласовал облик гостиницы в Трехсвятском квартале.