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Общество

Нижегородцам показали, как будет выглядеть гостиница на улице Баграмяна

14 июля 2026 11:18 Общество
Нижегородцам показали, как будет выглядеть гостиница на улице Баграмяна

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурно-градостроительный облик гостиницы с подземной автостоянкой на улице Маршала Баграмяна. Приказ размещен на сайте ведомства.

Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Площадь земельного участка составляет 10 124 кв. м, площадь застройки — 2 900,52 кв. м, общая площадь здания — 21 266,24 кв. м. Гостиница будет восьмиэтажной. Она появится на участке №7 и станет частью застройки жилого квартала в границах улицы Студенческой, Окского съезда и проспекта Гагарина.

Ранее проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу.

Также сообщалось, что минград согласовал облик гостиницы в Трехсвятском квартале.

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Теги:
Гостиницы Минград Строительство
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