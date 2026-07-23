Согласован облик первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило архитектурно-градостроительный облик двух многоквартирных домов, которые планируется построить в юго-восточной части Кстова. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «ДомИнвест» в рамках договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здания выполнят в современном лаконичном стиле с декоративными элементами. Первые этажи выделят контрастной фактурой и темным облицовочным кирпичом. Различные цветовые решения на фасадах призваны сделать внешний вид домов более выразительным. Для отделки стен предусмотрена декоративная штукатурка.

Застройка ведется в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в 2024 году. Проект комплексного развития охватывает участок площадью 24,4 га и предусматривает строительство 25 домов высотой до восьми этажей. Такой формат, как отмечается, позволит сохранить комфортную плотность застройки и обустроить просторные озелененные дворы.

Общая площадь жилья в новых домах превысит 80 тысяч квадратных метров. Предполагается, что здесь смогут проживать более 2,5 тысячи человек.

Инвестор также возведет детский сад на 185 мест с последующей безвозмездной передачей городу, магазин и инженерные сети. Кроме того, проектом предусмотрено строительство школы на 1 100 мест.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева подчеркнула, что площадь территории позволяет сформировать полноценный жилой район с развитой инфраструктурой. По ее словам, новый микрорайон может стать точкой притяжения для жителей и примером современного подхода к градостроительству в регионе.

«Проектные решения отвечают актуальным стандартам, а его реализация послужит хорошим катализатором для развития Кстовского района», — отметила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в регионе в рамках проектов КРТ планируется построить 12 школ, 30 детсадов и пять поликлиник.