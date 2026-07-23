Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 июля 2026 13:58
Согласован облик первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове
23 июля 2026 11:35
Как изменились цены на бензин в Нижегородской области за неделю
23 июля 2026 10:45
Более 2,7 тысячи нижегородцев легализовали занятость с начала года
23 июля 2026 09:35
Wildberries начал выплаты продавцам после атак беспилотников на склады
23 июля 2026 08:30
Новый закон о криптовалюте: она стала имуществом, но платить ей в России нельзя
22 июля 2026 18:00
Число ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло на 66%
22 июля 2026 17:58
Евгений Люлин назвал технопарки драйвером инновационной экономики области
22 июля 2026 16:27
Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка
22 июля 2026 14:17
Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму от Нижегородской области
22 июля 2026 13:46
Инвестора ищут для производства рапсового масла в Нижегородской области
Экономика

Согласован облик первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове

23 июля 2026 13:58 Экономика
Согласован облик первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило архитектурно-градостроительный облик двух многоквартирных домов, которые планируется построить в юго-восточной части Кстова. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «ДомИнвест» в рамках договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здания выполнят в современном лаконичном стиле с декоративными элементами. Первые этажи выделят контрастной фактурой и темным облицовочным кирпичом. Различные цветовые решения на фасадах призваны сделать внешний вид домов более выразительным. Для отделки стен предусмотрена декоративная штукатурка.

Застройка ведется в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в 2024 году. Проект комплексного развития охватывает участок площадью 24,4 га и предусматривает строительство 25 домов высотой до восьми этажей. Такой формат, как отмечается, позволит сохранить комфортную плотность застройки и обустроить просторные озелененные дворы.

Общая площадь жилья в новых домах превысит 80 тысяч квадратных метров. Предполагается, что здесь смогут проживать более 2,5 тысячи человек.

Инвестор также возведет детский сад на 185 мест с последующей безвозмездной передачей городу, магазин и инженерные сети. Кроме того, проектом предусмотрено строительство школы на 1 100 мест.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева подчеркнула, что площадь территории позволяет сформировать полноценный жилой район с развитой инфраструктурой. По ее словам, новый микрорайон может стать точкой притяжения для жителей и примером современного подхода к градостроительству в регионе.

«Проектные решения отвечают актуальным стандартам, а его реализация послужит хорошим катализатором для развития Кстовского района», — отметила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в регионе в рамках проектов КРТ планируется построить 12 школ, 30 детсадов и пять поликлиник.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Кстово Минград
Поделиться:
Новости по теме
30 июня 2026 14:23
Проект КРТ в Новинках начали прорабатывать в Нижегородской области
26 июня 2026 09:47
Нижегородская область оценила потенциал территорий у М-12 в 156 млрд рублей
10 июня 2026 16:44
Предложения по совершенствованию КРТ выработали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных