ННГУ и Россотрудничество открыли набор в волонтёрский проект «За Русский!» Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Россотрудничество и ННГУ имени Н.И. Лобачевского объявили о старте совместного проекта «Волонтёрское движение „За Русский!“». Его цель — популяризация русского языка и культуры за рубежом, а также поддержка молодых людей, готовых реализовывать культурные и образовательные инициативы в этой сфере.

Победители и финалисты конкурса примут участие в образовательном интенсиве «Школа волонтёра» в Москве, после чего смогут пройти месячную стажировку за рубежом в представительствах Россотрудничества, где будут организовывать мероприятия, посвящённые русскому языку и культуре.

Подать заявку могут российские и иностранные студенты 3−5 курсов программ бакалавриата и специалитета российских вузов по направлениям «Образование и педагогические науки» и «Языкознание и литературоведение». Также к участию приглашаются студенты Российско-Армянского университета, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина и Российско-Таджикского (Славянского) университета. Финалисты и победители конкурса 2024 и 2025 годов, уже прошедшие зарубежную стажировку в рамках проекта, к участию не допускаются.

Приём заявок на отборочный этап продлится с 10 августа по 20 сентября 2026 года. Участникам, прошедшим во второй этап, с 25 по 30 сентября предстоит пройти тестирование и написать эссе.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта zarusskiy.unn.ru, заполнить анкету и загрузить видеопортфолио продолжительностью до пяти минут. В нём нужно рассказать о себе, своей мотивации, а также достижениях в изучении и продвижении русского языка и литературы и опыте проектной деятельности.

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