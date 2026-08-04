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Экономика

Мониторинг цен на продукты по всей цепочке запустят в России

04 августа 2026 15:31 Экономика
Мониторинг цен на продукты по всей цепочке запустят в России

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России вводят мониторинг цен на продукты от производителя до магазина. Закон с такими нормами подписал президент РФ Владимир Путин.

Правительство получит право утвердить перечень федеральных органов исполнительной власти, которые смогут запрашивать у налоговых органов сведения о компаниях и предпринимателях, работающих в сфере торговли продовольствием. Речь идет как о продавцах, так и о поставщиках, а также о сделках между ними.

Также правительство определит перечень продовольственных товаров, в отношении которых федеральные органы смогут получать такие данные.

Полученные сведения будут использоваться для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продукты. Передача и состав информации, в том числе в электронной форме, будут определяться федеральным органом, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с профильным ведомством.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области выросла по итогам июня выросла до 5,5%.

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Теги:
Владимир Путин Продукты Цены
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