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Экономика

Аптечная корзина подешевела на 0,5% в Нижнем Новгороде

04 августа 2026 12:09 Экономика
Аптечная корзина подешевела на 0,5% в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов

Нижний Новгород занял пятое место среди 28 российских городов по стоимости типовой аптечной корзины. При этом в июле она стала доступнее: средняя цена набора из десяти категорий лекарств снизилась на 0,5% и составила 7278,26 рубля. Об этом говорится в исследовании «Индекс Megapteka.ru».

За месяц аптечные продажи в городе выросли примерно на 6%. Наибольший рост спроса зафиксирован на эндокринные препараты — плюс 32%, а также на обезболивающие — на 20%. В то же время продажи контрацептивов сократились на 8%, средств от аллергии — на 6%.

В целом по стране аптечный рынок в июле показал положительную динамику: продажи по десяти товарным группам в денежном выражении увеличились примерно на 10%. При этом средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам снизилась — примерно на 1%, до 6976 рублей.

Дороже всего она обходилась жителям Омска и Санкт-Петербурга — по 7364 рубля. В Воронеже она стоила 7292 рубля, в Калининграде — 7290 рублей.
Самые доступные цены зафиксированы в Ставрополе — 6622 рубля, Ижевске — 6724 рубля и Твери — 6737 рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятерку регионов по закупкам ботокса.

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Теги:
лекарства Медикаменты Цены
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