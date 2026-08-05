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Мобильный комплекс видеоаналитики запустили в Нижегородской области

05 августа 2026 09:44 Общество
Мобильный комплекс видеоаналитики запустили в Нижегородской области

Фото: пресс-служба компании NtechLab

В Нижегородской области начал работать мобильный комплекс видеоаналитики. Он поможет обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях и усилит работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в отдаленных округах, где нет стационарных камер и необходимой инфраструктуры, сообщили в региональном правительстве.

Комплекс поставила в регион компания NtechLab — технологический партнер Ростеха.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, развитие системы видеоаналитики остается одним из приоритетов в сфере безопасности. В 2025 году количество камер видеонаблюдения в регионе выросло на 33%, а с начала 2026 года — еще на 7%, достигнув 26,8 тысячи. Сейчас треть из них использует ИИ для помощи в оперативно-розыскной работе.

Во время массовых мероприятий мобильный комплекс может обнаруживать опасные скопления людей и давку, а также помогать службам безопасности искать потерявшихся, в том числе детей. Впервые комплекс использовали на мероприятиях в Дивеевском округе, посвященных Дню памяти преподобного Серафима Саровского.

Комплекс создан на базе автомобиля «Газель NN». Он оснащен 28 камерами. Из них 24 подключены по защищенному высокоскоростному радиоканалу и контролируют рубежи и внешний периметр. Еще четыре всепогодные камеры установлены на крыше и позволяют следить за оперативной обстановкой.

Комплекс может долго работать автономно и помогает оперативным службам следить за безопасностью и выявлять преступников.

Разработку впервые представили в мае 2026 года на конференции «ЦИПР» (12+) в Нижнем Новгороде. Ее показали председателю правительства России Михаилу Мишустину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД заработал на ж/д переезде в Нижегородской области.

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Теги:
Безопасность Безопасный город видеонаблюдение
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