Общество

Более 3 тысяч камер подключили к АПК "Безопасный город" в Дзержинске

26 февраля 2026 15:45 Общество
Более 3 тысяч камер подключили к АПК Безопасный город в Дзержинске

Фото: Кирилл Мартынов

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов приехал в Дзержинск с рабочей поездкой, чтобы оценить уровень цифровизации городского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства

В минцифре региона подчеркнули, что Дзержинск является одним из лидеров по внедрению системы "Безопасный город". Комплекс объединяет более трех тысяч камер видеонаблюдения, оснащенных искусственным интеллектом, который используется не только для поддержания правопорядка, но и для повышения эффективности работы городских служб.

Синелобов похвалил успехи Дзержинска, отметив, что город стал примером эффективного внедрения цифровых технологий в городском хозяйстве. Он уточнил, что местные власти не только охотно принимают инновации, но и сами генерируют новые идеи, улучшающие качество управления городом.

Особое внимание было уделено цифровым инструментам, применяемым управляющими компаниями для взаимодействия с жителями. В частности, в кол-центре одной из компаний тестируется голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, ускоряющий обработку заявок и повышающий качество обслуживания.

В настоящее время ведётся тестирование интеграции мессенджера MAX с цифровой платформой приёма заявок. Предполагается, что система начнёт работать в общедомовых чатах, принимая заявки от жителей и автоматически присваивая им регистрационные номера.

Глава Дзержинска Михаил Клинков подчеркнул, что новая система упростит общение жителей с управляющими компаниями и облегчит процесс принятия совместных решений, таких как уборка двора или проведение субботника.

"Положительный опыт Дзержинска станет моделью для других муниципалитетов региона, способствуя повсеместному внедрению цифровых технологий", - заключил глава нижегородского минцифры.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что страна успешно реализует национальную стратегию цифровой трансформации, достигнув полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера MAX. Это входит в задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле установили 155 камер, обеспечивающих безопасность.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле установили 155 камер, обеспечивающих безопасность.

Теги:
Безопасный город Нацпроект цифровизация
