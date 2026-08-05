ГАИ призвала срочно напомнить детям ПДД после гибели 9-летнего велосипедиста Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская Госавтоинспекция призвала родителей напомнить детям правила дорожного движения после страшного ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист.

Напомним, трагедия произошла днем 4 августа возле дома № 6 на улице Мечтателей. По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Kia находилась 19-летняя девушка.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что юный велосипедист пересекал проезжую часть, не уступив дорогу автомобилю, который пользовался преимуществом. Ребенок посмотрел по сторонам, однако не остановился перед выездом на дорогу в неположенном месте. 19-летняя водитель иномарки не успела затормозить и сбила мальчика. Сейчас обстоятельства ДТП проверяет прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что трагедии можно было избежать, и напомнили: проезжая часть не предназначена для передвижения велосипедистов младше 14 лет.

Так, дети от 7 до 14 лет могут ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Выезжать на проезжую часть могут только велосипедисты старше 14 лет. При этом они должны пользоваться велосипедными дорожками или специальными полосами, а если такой возможности нет — двигаться по правому краю проезжей части, обочине или тротуару.

«Уважаемые родители! Напомните своим детям правила дорожного движения. Помните, что безопасность ваших детей на дороге — в ваших руках. Сколько времени достаточно, чтобы напомнить ребенку о правилах? 3 минуты? 3 минуты могут спасти жизнь!» — обратились представители Госавтоинспекции.

После трагедии в мэрии также прокомментировали организацию движения в ЖК «Кузнечиха Город». В администрации заявили, что участок уже оборудован необходимыми средствами безопасности, а авария напрямую связана с нарушением требований ПДД участниками происшествия.