Иномарка насмерть сбила 9-летнего велосипедиста в «Новой Кузнечихе»

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Смертельная авария с несовершеннолетним произошла в «Новой Кузнечихе» днем 4 августа, сообщили в региональной ГАИ.
По предварительным данным, возле дома № 6 по улице Новокузнечихинской 19-летняя девушка за рулем Kia сбила 9-летнего ребенка. Мальчик на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
В соцсетях местные жители пишут, что на этом участке дороги уже происходило смертельное ДТП — ранее там погиб мужчина.
Сообщалось, что пятеро детей пострадали в ДТП в Нижегородской области в минувшие сутки.
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