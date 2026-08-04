Иномарка насмерть сбила 9-летнего велосипедиста в «Новой Кузнечихе» Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Смертельная авария с несовершеннолетним произошла в «Новой Кузнечихе» днем 4 августа, сообщили в региональной ГАИ.

По предварительным данным, возле дома № 6 по улице Новокузнечихинской 19-летняя девушка за рулем Kia сбила 9-летнего ребенка. Мальчик на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

В соцсетях местные жители пишут, что на этом участке дороги уже происходило смертельное ДТП — ранее там погиб мужчина.

Сообщалось, что пятеро детей пострадали в ДТП в Нижегородской области в минувшие сутки.