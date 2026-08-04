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Иномарка насмерть сбила 9-летнего велосипедиста в «Новой Кузнечихе»

04 августа 2026 16:40 Происшествия
Иномарка насмерть сбила 9-летнего велосипедиста в «Новой Кузнечихе»

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Смертельная авария с несовершеннолетним произошла в «Новой Кузнечихе» днем 4 августа, сообщили в региональной ГАИ.

По предварительным данным, возле дома № 6 по улице Новокузнечихинской 19-летняя девушка за рулем Kia сбила 9-летнего ребенка. Мальчик на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

В соцсетях местные жители пишут, что на этом участке дороги уже происходило смертельное ДТП — ранее там погиб мужчина.

Сообщалось, что пятеро детей пострадали в ДТП в Нижегородской области в минувшие сутки.

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Теги:
Дети ДТП Смерть
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