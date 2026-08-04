Момент смертельного ДТП с 9-летним ребенком в Нижнем Новгороде попал на видео Происшествия

Фото: ЖК Новая Кузнечиха | ЖК Кузнечиха Город / VK

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент смертельного ДТП с 9-летним велосипедистом в нижегородском ЖК. Видеозапись опубликовали в сообществе «ЖК Новая Кузнечиха | ЖК Кузнечиха Город» в VK.

Напомним, трагедия произошла днем 4 августа возле дома № 6 по улице Новокузнечихинской. По информации Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Kia находилась 19-летняя девушка.

На записи видно, что мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть, не уступив дорогу автомобилю, который пользовался преимуществом в движении. Ребенок посмотрел по сторонам, однако не остановился перед выездом на дорогу в неположенном месте. Водитель Kia, судя по кадрам, не успела затормозить.

От полученных травм ребенок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что подростку на Бору ампутировали ногу после аварии на питбайке.