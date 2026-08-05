«Валдаи» продолжат курсировать между Нижним Новгородом и Бором до октября Общество

Фото: Кира Мишина

Речная навигация на маршруте Нижний Новгород — Бор продлится до конца октября с учётом погодных условий. Об этом сообщили представители ЦРТС, отвечая на комментарии в соцсетях.

Суда на подводных крыльях «Валдай» продолжат выполнять рейсы между городами, обеспечивая пассажирское сообщение на период приостановки работы канатной дороги.

Также сохраняется транспортное сообщение с Бором с помощью электричек и автобусов.

Напомним, 5 июля из-за сильного ветра у канатной дороги был поврежден несуще-тяговый канат. Тогда несколько кабин зависли над Волгой. Внутри находились 16 человек, четверо из которых — дети. Всех благополучно эвакуировали. После этого эксплуатировать воздушную переправу стало небезопасно. Устранить выявленные Ростехнадзором нарушения и наладить работу канатки подрядчику надлежит до мая 2027 года.