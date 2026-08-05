«Валдаи» продолжат курсировать между Нижним Новгородом и Бором до октября

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Речная навигация на маршруте Нижний Новгород — Бор продлится до конца октября с учётом погодных условий. Об этом сообщили представители ЦРТС, отвечая на комментарии в соцсетях.
Суда на подводных крыльях «Валдай» продолжат выполнять рейсы между городами, обеспечивая пассажирское сообщение на период приостановки работы канатной дороги.
Также сохраняется транспортное сообщение с Бором с помощью электричек и автобусов.
Напомним, 5 июля из-за сильного ветра у канатной дороги был поврежден несуще-тяговый канат. Тогда несколько кабин зависли над Волгой. Внутри находились 16 человек, четверо из которых — дети. Всех благополучно эвакуировали. После этого эксплуатировать воздушную переправу стало небезопасно. Устранить выявленные Ростехнадзором нарушения и наладить работу канатки подрядчику надлежит до мая 2027 года.
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