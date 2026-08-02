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Общество

Канатную дорогу в Нижнем Новгороде могут не открыть до мая 2027 года

02 августа 2026 18:17 Общество
Канатную дорогу в Нижнем Новгороде могут не открыть до мая 2027 года

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская канатная дорога может остаться закрытой до мая 2027 года. Такой срок для устранения выявленных нарушений установил подрядчику ООО «Урбантех Сервис» Ростехнадзор, сообщил телеканал «Волга».

Волжско-Окское управление Ростехнадзора завершило основное расследование происшествия, случившегося в июле, и направило эксплуатирующей организации официальное предписание. Согласно документу, возобновить работу канатной дороги Нижний Новгород — Бор возможно только в мае 2027 года.

Но, как отметили в организации, при досрочном выполнении требований ООО «Урбантех Сервис» вправе обратиться в ведомство с просьбой провести внеплановую выездную проверку, чтобы подтвердить устранение нарушений.

Вопрос о запуске канатной дороги может быть рассмотрен только после завершения всех восстановительных работ и проведения экспертизы промышленной безопасности.

Напомним, 5 июля движение канатной дороги было остановлено из-за сильного ветра. Несколько кабин зависли над Волгой, в них находились 16 человек, включая четверых детей. Всех пассажиров успешно эвакуировали. Обстоятельства произошедшего также изучают следователи СК.

С момента чрезвычайной ситуации движение по канатной дороге не осуществляется. На объекте ведутся ремонтные работы.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
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