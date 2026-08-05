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Смонтирована первая опора канатки через Оку в Нижнем Новгороде

05 августа 2026 10:51 Общество
Смонтирована первая опора канатки через Оку в Нижнем Новгороде

Фото: АО «Урбантех Канатные дороги»

Строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде продолжает набирать темп. На Заречном бульваре, рядом с будущей станцией «Заречная», установили первую опору. Об этом сообщили в АО «Урбантех Канатные дороги».

Высота конструкции составляет 18 метров. Это опора трубчатого типа: ее диаметр у основания — 1,8 метра, в верхней части — 1 метр. Проектировали ее с учетом окружающей городской застройки.

Перед установкой строители выполнили большой объем подготовительных работ. Они перенесли инженерные коммуникации, обустроили свайные фундаменты, доставили металлические конструкции и собрали их. Только после этого с помощью тяжелой техники смонтировали саму опору.

Сейчас свайные работы завершены примерно на 90% на всех площадках, где появятся опоры. Одновременно специалисты продолжают собирать остальные конструкции, которые будут устанавливать по мере готовности.

Всего на трассе новой канатной дороги смонтируют 15 опор из высокопрочной стали. Затем на них установят роликовые балансиры и протянут несуще-тяговый канат, по которому будут двигаться кабины.

Маршрут пройдет от Заречного бульвара до парка «Швейцария». На линии предусмотрены три станции — «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина».

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, сегодня рядом с будущей канатной дорогой живут около 100 тысяч человек. К 2033 году в зоне ее доступности по обе стороны Оки планируется ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья. Новая линия, отметил он, должна заранее обеспечить транспортом как нынешних жителей, так и тех, кто поселится в новых микрорайонах.

Работы идут и на другой площадке строительства. Возле ТРЦ «Океанис», где появится станция «Проспект Гагарина», сейчас устраивают фундамент. На объекте также задействован башенный кран.

Напомним, строительство канатной дороги началось в августе 2025 года. Основные работы планируют завершить до конца 2026-го, а открыть движение — в 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что канат на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, планируют восстановить в течение ближайшего месяца.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт Строительство
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