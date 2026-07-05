В Минтрансе прокомментировали ситуацию с остановкой нижегородской канатки

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5 июля в связи с ухудшением погодных условий и сильным ветром, движение на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, было приостановлено. Несколько кабинок, находившихся в воздухе, зависли над рекой.
Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, внеплановая остановка произошла на опоре №6 канатной дороги.
На тот момент посадка пассажиров была прекращена, 16 пассажиров находились только в двух кабинках, остановившихся ближе к станции Сенная.
«В соответствии с протоколом были вызваны сотрудники МЧС, которые осуществляют эвакуацию граждан. В кабинках на опоре 6 пассажиров нет. После эвакуации людей будет установлена причина нештатной ситуации», — уточнили в ведомстве.
Напомним, всех застрявших пассажиров эвакуировали успешно спасатели.
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