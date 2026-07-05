В Минтрансе прокомментировали ситуацию с остановкой нижегородской канатки Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

5 июля в связи с ухудшением погодных условий и сильным ветром, движение на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, было приостановлено. Несколько кабинок, находившихся в воздухе, зависли над рекой.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, внеплановая остановка произошла на опоре №6 канатной дороги.

На тот момент посадка пассажиров была прекращена, 16 пассажиров находились только в двух кабинках, остановившихся ближе к станции Сенная.

«В соответствии с протоколом были вызваны сотрудники МЧС, которые осуществляют эвакуацию граждан. В кабинках на опоре 6 пассажиров нет. После эвакуации людей будет установлена причина нештатной ситуации», — уточнили в ведомстве.

Напомним, всех застрявших пассажиров эвакуировали успешно спасатели.