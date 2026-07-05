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Общество

Спасатели эвакуируют пассажиров остановленной канатки Нижний Новгород — Бор

05 июля 2026 18:12 Общество
Спасатели эвакуируют пассажиров остановленной канатки Нижний-Новгород — Бор

Фото: группа "Твой Бор" Вконтакте

В связи с ухудшением погодных условий и сильным ветром, движение на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, было приостановлено. Несколько кабинок, находившихся в воздухе, зависли над рекой.

На фотографиях, распространяемых очевидцами в социальных сетях, видно, как несколько кабин столкнулись и зависли над рекой.

Согласно оперативным данным, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые эвакуируют застрявших пассажиров. По предварительной информации, в кабинках находились 11 человек.

Дополнено: По данным от ГУ МЧС по Нижегородской области, предварительно 16 человек, в том числе 4 ребёнка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает.

Эвакуацию людей проводят спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Теги:
Канатная дорога МЧС Эвакуация
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