Новые кварталы на 11 тысяч человек построят в Приокском районе Общество

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки и межевания территории третьего лота КРТ «Ольгино» в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Площадь застройки составит 76,3 гектара. Документацию подготовил региональный оператор КРТ — Группа компаний «Дирекция по строительству», 100% акций которой принадлежат правительству области.

В новом микрорайоне планируется возвести многоквартирные дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах. Общая площадь жилья достигнет 334 тысяч квадратных метров, рассчитанных примерно на 11 тысяч жителей.

В границах квартала построят два детских сада на 400 и 280 мест, а также школу на 1 500 учеников. Запланировано развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Министр градостроительной деятельности Нижегородской области Дарья Шунаева подчеркнула, что проект КРТ «Ольгино» является флагманским для региона по площади и объему строительства.

«Это именно тот случай, когда мы строим полноценный город в городе. Здесь будет своя школа, детские сады, прогулочная и торговая инфраструктура. Нам важно, чтобы каждая проживающая здесь семья могла найти всё необходимое в пределах шаговой доступности», — отметила она.

Особенностью проекта станет концепция «двор без машин». Автомобили разместят в отдельных многоуровневых и наземно-подземных паркингах за пределами дворов.

В ведомстве напомнили, что проект КРТ «Ольгино» включает четыре лота и считается одним из крупнейших в регионе. Общая площадь территории составляет 265,2 гектара. Здесь планируется построить около 1,4 млн квадратных метров жилья для порядка 46 тысяч человек. Утвержденная документация касается третьего лота — квартала «Новое Ольгино».

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий являются ключевыми задачами федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого также создается необходимая социальная, транспортная и коммунальная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что строительство первых жилых домов началось в рамках КРТ в Ольгине.