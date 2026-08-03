Минград согласовал облик 5-этажки на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурный облик нового жилого дома в районе Черниговской набережной. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Застройщиком выступает компания GloraX. Здание высотой четыре-пять этажей появится на участке между улицами Черниговской и Гаршина, переулком Мельничным и Казанской площадью. В нем будет подземная парковка и помещения общественного назначения.

Площадь застройки составит 1362,30 кв. м., здания — 5335,80 кв. м.

Напомним, девелопер работает над перезагрузкой Черниговской набережной с 2023 года. Этой весной GloraX представил концепцию благоустройства новой набережной, а также завершил реконструкцию «Дома Башкирова». В бывшем производственном корпусе мукомольной мельницы разместятся 57 квартир общей площадью почти 6,5 тыс. кв. метров. Кроме того, в планах компании — реставрация бывшего общежития под апартаменты и преобразование «Мельницы Дегтярева» в жилой дом.