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Минград согласовал облик 5-этажки на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

03 августа 2026 11:30 Общество
Минград согласовал облик 5-этажки на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурный облик нового жилого дома в районе Черниговской набережной. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Застройщиком выступает компания GloraX. Здание высотой четыре-пять этажей появится на участке между улицами Черниговской и Гаршина, переулком Мельничным и Казанской площадью. В нем будет подземная парковка и помещения общественного назначения.

Площадь застройки составит 1362,30 кв. м., здания — 5335,80 кв. м.

Напомним, девелопер работает над перезагрузкой Черниговской набережной с 2023 года. Этой весной GloraX представил концепцию благоустройства новой набережной, а также завершил реконструкцию «Дома Башкирова». В бывшем производственном корпусе мукомольной мельницы разместятся 57 квартир общей площадью почти 6,5 тыс. кв. метров. Кроме того, в планах компании — реставрация бывшего общежития под апартаменты и преобразование «Мельницы Дегтярева» в жилой дом.

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Теги:
КРТ Минград Строительство
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