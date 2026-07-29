Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2026 16:31
Согласован облик многоэтажки с детсадом по КРТ возле Молитовского моста
29 июля 2026 16:15
Эксклюзив
1,2 тысячи га сельхозземель обработали от борщевика в Нижегородской области
29 июля 2026 15:29
Эксклюзив
Пилот по поиску борщевика с помощью ИИ запустили в Нижегородской области
29 июля 2026 15:05
МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей
29 июля 2026 14:57
Продажи «гибридов» растут: автоэксперт объяснил, чем хороши такие авто
29 июля 2026 14:14
Схема прохода на станцию метро «Московская» изменится в Нижнем Новгороде
29 июля 2026 14:00
Более 40 мм осадков за три дня: Нижний Новгород накроет грозовая волна
29 июля 2026 13:26
Ливни и град надвигаются на Нижегородскую область
29 июля 2026 12:45
Резкое похолодание ждет нижегородцев 30 июля
29 июля 2026 12:15
Эксклюзив
Проезд через арку Чкаловской лестницы закроют с 31 августа
Общество

Согласован облик многоэтажки с детсадом по КРТ возле Молитовского моста

29 июля 2026 16:31 Общество
Согласован облик многоэтажки с детсадом по КРТ возле Молитовского моста

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурно‑градостроительный облик еще одного многоквартирного дома, который появится в рамках КРТ на улице Воротынской у Молитовского моста. Приказ опубликован на сайте ведомства.

В здании также предусмотрены помещения общественного назначения, пристроенный детский сад и подземная автостоянкой. Заявление на согласование подало ООО «Специализированный застройщик «Комсомольская», входящее в ГК «GloraX».

Многоэтажка займет 5 317,25 кв. м на участке площадью 13 560 кв. м. Проект предусматривает переменную этажность от 1 до 28 этажей. Общая площадь здания составит 29 726,33 кв. м.

Отметим, что ранее региональный минград согласовал облик двух первых двух домов, которые станут частью квартала «Левобережный». Договор о комплексном развитии территории между правительством Нижегородской области и компанией «GloraX» был подписан в январе 2024 года. Он предусматривает возведение не только 11 многосекционных домов высотой от 6 до 33 этажей, но и социальной инфраструктуры: трех детских садов, школы, поликлиники и физкультурно‑оздоровительного комплекса.

Также девелопер разработает и реализует концепцию благоустройства набережной с созданием общественных пространств и прогулочной зоны вдоль Оки для жителей Ленинского района.

Ранее сообщалось о согласовании облика первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Минград Строительство
Поделиться:
Новости по теме
28 июля 2026 11:17
Эксклюзив
Взорвавшийся дом на Краснодонцев в Нижнем Новгороде могут снести по КРТ
30 июня 2026 14:23
Проект КРТ в Новинках начали прорабатывать в Нижегородской области
25 июня 2026 14:42
Застройщик оценил проект ЖК на Гребном канале в 16 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных