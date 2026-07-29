Согласован облик многоэтажки с детсадом по КРТ возле Молитовского моста Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурно‑градостроительный облик еще одного многоквартирного дома, который появится в рамках КРТ на улице Воротынской у Молитовского моста. Приказ опубликован на сайте ведомства.

В здании также предусмотрены помещения общественного назначения, пристроенный детский сад и подземная автостоянкой. Заявление на согласование подало ООО «Специализированный застройщик «Комсомольская», входящее в ГК «GloraX».

Многоэтажка займет 5 317,25 кв. м на участке площадью 13 560 кв. м. Проект предусматривает переменную этажность от 1 до 28 этажей. Общая площадь здания составит 29 726,33 кв. м.

Отметим, что ранее региональный минград согласовал облик двух первых двух домов, которые станут частью квартала «Левобережный». Договор о комплексном развитии территории между правительством Нижегородской области и компанией «GloraX» был подписан в январе 2024 года. Он предусматривает возведение не только 11 многосекционных домов высотой от 6 до 33 этажей, но и социальной инфраструктуры: трех детских садов, школы, поликлиники и физкультурно‑оздоровительного комплекса.

Также девелопер разработает и реализует концепцию благоустройства набережной с созданием общественных пространств и прогулочной зоны вдоль Оки для жителей Ленинского района.

Ранее сообщалось о согласовании облика первых домов нового жилого квартала по КРТ в Кстове.