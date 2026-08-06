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Россия и Кыргызстан откроют учебный ИТ-центр в Нижнем Новгороде

06 августа 2026 10:25 Общество
Россия и Кыргызстан откроют учебный ИТ-центр в Нижнем Новгороде

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил о создании в Нижнем Новгороде совместного российско-киргизского учебного центра в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Об этом говорится в обращении главы государства к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции (18+), сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, сотрудничество двух стран активно развивается не только в экономике, но и в гуманитарной сфере. Взаимодействие охватывает образование и науку, культуру и спорт, а также общественные и молодежные инициативы.

Кроме того, укрепляются прямые контакты между гражданами России и Кыргызстана.

«Продолжаем строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса Славянского университета в Бишкеке. Регулярно направляем учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. На повестке дня — открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Кыргызская Республика будут сотрудничать в сфере науки и технологий. Также стало известно, что нижегородский ИТ-кампус стал первым партнером Кыргызско-Российского (Славянского) университета имени Б.Н. Ельцина в Бишкеке.

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Теги:
Владимир Путин Международное сотрудничество Образование
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