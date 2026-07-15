Нижегородская область и Танзания наметили новые направления сотрудничества Политика

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Замгубернатора Нижегородской области Сергей Половников провел рабочую встречу с делегацией Объединенной Республики Танзания во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Фредриком Ибрахимом Кибутой. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической и образовательной сферах, сообщили в пресс-службе облправительства.

Во встрече также приняли участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, заместитель министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Максим Безаев и замглавы регионального минпромторга Владимир Балакин.

Половников представил делегации промышленный потенциал региона, в том числе в автомобилестроении и судостроении. По его словам, суда на подводных крыльях, выпускаемые в Нижегородской области, могут использоваться для развития речного туризма в Танзании. Кроме того, регион готов поставлять продукцию, востребованную танзанийской стороной, включая дробильно-сортировочное оборудование для горнодобывающей отрасли, твердосплавный инструмент и высокотехнологичные станки.

Одной из ключевых тем встречи стало сотрудничество в сфере образования. Как отметил замгубернатора, в нынешнем учебном году в вузах Нижегородской области обучаются 11 студентов из Танзании, большинство из них получают образование в Приволжском исследовательском медуниверситете.

«Но у нас есть много других направлений, которые также могут представлять интерес», — подчеркнул он.

По словам заместителя губернатора, в регионе строится межвузовский ИТ-кампус «Неймарк», рассчитанный на 8 тысяч будущих ИТ-инженеров, где также смогут обучаться студенты из Танзании. Он добавил, что между ПИМУ и Университетом Мванза уже действует соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение совместных образовательных мероприятий, и выразил уверенность, что подобные договоренности могут быть заключены и с другими учебными заведениями Нижегородской области.

Фредрик Ибрахим Кибута, в свою очередь, отметил заинтересованность Танзании в развитии взаимодействия с регионом. По его словам, основа для дальнейшего диалога с нижегородскими компаниями уже была заложена в ходе переговоров в Торгово-промышленной палате. Посол также подчеркнул, что для Танзании особый интерес представляют сотрудничество в сфере образования и информационных технологий.

«У нас есть множество талантливых студентов, для которых инновационный ИТ-кампус „Неймарк“ может стать точкой притяжения и площадкой для развития уникальных компетенций», — сказал он, добавив, что Танзания намерена и дальше укреплять двустороннее сотрудничество и развивать взаимовыгодное партнерство.

В рамках визита на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области также состоялась встреча танзанийской делегации с представителями нижегородских компаний, заинтересованных в сотрудничестве.

Кроме того, делегация посетила Нижегородский кремль и возложила цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Напомним, что в дни проведения конференции ЦИПР (12+) Нижний Новгород посетил вице-президент Зимбабве.