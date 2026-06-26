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Политика

Нижегородская область и Республика Беларусь развивают сотрудничество

26 июня 2026 18:21 Политика
Нижегородская область и Республика Беларусь развивают сотрудничество

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов обсудил с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем вопросы сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Игорь Зотов подчеркнул, что Белоруссия остается стратегическим партнером Нижегородской области. Укрепление этого сотрудничества и увеличение товарооборота является одним из главных приоритетов правительства региона.

«По итогам 2025 года товарооборот Нижегородской области и Республики Беларусь увеличился на 5 процентов по сравнению с 2024 годом», — сказал он.

Стороны отметили ключевые совместные проекты, которые являются позитивным примером сотрудничества. Среди них отмечается проект по производству современных трамваев и электробусов.

Виктор Каранкевич отметил, что встреча проходит в дни проведения Форума регионов Беларуси и России. Это хорошая возможность сверить часы, оценить, как развивается сотрудничество, определить новые точки роста.

«Наши братские отношения строятся на многолетней дружбе и выстраивании стратегических проектов, основаны на глубоком уважении, доверии друг к другу», — сказал Виктор Каранкевич.

Между Нижегородской областью и Республикой Беларусь налажено и развивается сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования и науки, а также по вопросам логистики.

XIII Форум регионов Беларуси и России проходит 25−26 июня 2026 года в Минске и Минской области. За годы проведения мероприятие приобрело статус традиционной диалоговой площадки между представителями органов власти, бизнес-сообществ России и Беларуси.

Организаторами форума выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что Нижегородская и Могилевская области подписали соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
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