Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА в Нижегородской области Происшествия

Ребенок и трое взрослых пострадали в результате атаки БПЛА в Нижегородской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, атаку беспилотников отразили в ночное время. Вследствие радиоподавления один БПЛА врезался в дерево — сдетонировала боевая часть.

Осколки, разлетевшиеся в стороны, спровоцировали пожар в квартире дома неподалеку.

Пострадавшим оперативно оказали медпомощь. Их жизням и здоровью ничто не угрожает. Пожар также успешно ликвидирован.

«Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения», — добавил Глеб Никитин.

Других последствий отражения атаки вражеских «птичек» нет.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью над регионами перехватили и уничтожили более 600 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.