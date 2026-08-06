Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА в Нижегородской области

Ребенок и трое взрослых пострадали в результате атаки БПЛА в Нижегородской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора, атаку беспилотников отразили в ночное время. Вследствие радиоподавления один БПЛА врезался в дерево — сдетонировала боевая часть.
Осколки, разлетевшиеся в стороны, спровоцировали пожар в квартире дома неподалеку.
Пострадавшим оперативно оказали медпомощь. Их жизням и здоровью ничто не угрожает. Пожар также успешно ликвидирован.
«Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения», — добавил Глеб Никитин.
Других последствий отражения атаки вражеских «птичек» нет.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью над регионами перехватили и уничтожили более 600 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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