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Что известно о состоянии нижегородцев, пострадавших при атаках БПЛА

08 июля 2026 14:03 Общество
Что известно о состоянии нижегородцев, пострадавших при атаках БПЛА

Двое жителей Нижегородской области, получивших ранения в результате атаки беспилотников 2 июля, продолжают находиться на лечении. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пострадавшие в результате другой атаки, произошедшей 24 июня, уже выписаны из медицинского учреждения.

Напомним, в ночь на 2 июля при атаке вражеских БПЛА на территории Нижегородской области погиб один человек, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших были госпитализированы. Одного из них доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. Второй в тот же день самостоятельно обратился к врачам, после чего также был госпитализирован.

Всего в ту ночь над регионом уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, в ночь с 23 на 24 июня, над территорией области сбили 23 беспилотника. В результате того происшествия погибли два человека. Еще двое мужчин были госпитализированы.

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Теги:
беспилотники Здравоохранение Медицина и здоровье
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