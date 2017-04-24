Новые правила отлова и перевозки безнадзорных животных приняли депутаты ЗС НО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Новые правила отлова и перевозки безнадзорных животных приняли депутаты Законодательного собрания Нижегородской. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании ЗС НО 27 апреля 2017 года.

Региональный парламент принял во втором чтении изменения в закон "О безнадзорных животных на территории Нижегородской области".

Напомним, законопроект предполагает, что при отлове животных должны применяться только разрешенные препараты, при перевозке запрещается применять способы, приспособления, препараты, которые могут привести к увечьям или гибели. Кроме того, транспортировка должна осуществляться на специально оборудованных для этого автомобилях. Запрещено содержать животных в транспортных средствах при температурах ниже -20 и выше +20 градусов более 1,5 часов. В помещении, где содержатся животные, должно быть достаточно места, а подстилки или сено в клетках должны заменяться по мере загрязнения. Эвтаназия по показаниям может осуществляться только с использованием разрешенных препаратов.

В первом чтении законопроект был принят на заседании регионального парламента 30 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году займется ООО "Зоозащита-НН".

Напомним также, что в начале ноября 2016 года в Нижнем Новгороде был обнаружен склад, где содержалось более 20 собак с признаками истощения. Там же было найдено несколько трупов животных. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными. Кроме того, идет судебное разбирательство по административному иску к владельцу "концлагеря".