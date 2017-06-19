Фото:
Депутаты назначили довыборы в Думу Нижнего Новгорода на 10 сентября 2017 года. Такое решение они приняли на заседании Гордумы 21 июня.
10 сентября 2017 года пройдут довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район). Довыборы связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.
Напомним, что 10 сентября также пройдут выборы депутатов представительных органов в г.Первомайск, г.Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района.
Напомним также, что праймериз "Единой России" по довыборам в Думу Нижнего Новгорода выиграли Станислав Прокопович (округ №18), Шамиль Аляутдинов (№27) и Михаил Серегин (№31).
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+