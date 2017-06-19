Депутаты назначили довыборы в Думу Нижнего Новгорода на 10 сентября 2017 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты назначили довыборы в Думу Нижнего Новгорода на 10 сентября 2017 года. Такое решение они приняли на заседании Гордумы 21 июня.



10 сентября 2017 года пройдут довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район). Довыборы связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.



Напомним, что 10 сентября также пройдут выборы депутатов представительных органов в г.Первомайск, г.Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района.



Напомним также, что праймериз "Единой России" по довыборам в Думу Нижнего Новгорода выиграли Станислав Прокопович (округ №18), Шамиль Аляутдинов (№27) и Михаил Серегин (№31).