Ростелеком
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 июня 2017 17:50  [24] Нижегородская администрация разъяснила свою рекомендацию организаторам Music Against Torture по поводу непроведения концерта
30 июня 2017 17:06  [111] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 30 июня по 7 июля
30 июня 2017 15:11  [201] Организаторы заявили о переносе места проведения Music Against Torture из-за предупреждения нижегородской администрации
28 июня 2017 17:17  [225] Нижегородский депкульт обещает запустить первый маршрут проекта "По Руси с Максимом Горьким" осенью 2017 года
28 июня 2017 12:47  [218] Муфлоны, олени, бараны и лани принесли потомство в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в июне 2017 года
28 июня 2017 09:15  [194] Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде отпразднует 20-летие 15 июля
27 июня 2017 12:41  [514] Благотворительный рок-концерт в поддержку жертв пыток пройдет в Нижнем Новгороде 1 июля
26 июня 2017 16:09  [144] Нижегородский театр "Вера" представит премьеру "Последние" в Литературном музее 29-30 сентября
26 июня 2017 15:54  [208] Нижегородский ТРК "Небо" разыграет билеты на Alfa Future People
26 июня 2017 15:12  [154] Сезон летних спектаклей стартует в нижегородском театре "Комедiя" в августе
Культура и отдых

Нижегородская администрация разъяснила свою рекомендацию организаторам Music Against Torture по поводу непроведения концерта

30 июня 2017 17:50  [24] Культура и отдых
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация разъяснила свою рекомендацию организаторам Music Against Torture по поводу непроведения концерта.

Концерт должен был состоятся на Гребном канале (между яхт-клубом "Лето" и русскими банями) 1 июля. Однако 30 июня стало известно, что место проведения перенесено в паб на ул. Варварскую, 32. МРОО "Комитет по предотвращению пыток", которая, решила стать соорганизатором концерта "НаТрамплин" и провести Music Against Torture, обвинила администрацию и силовиков в том, что они запрещают проводить мероприятие.

В ответе на запрос НИА "Нижний Новгород" в администрации пояснили, что ранее Артем Прудников подал уведомление в администрацию о проведении концерта "НеТрамплин" с предполагаемым количеством участников до 300 человек. При этом, как отмечается в сообщении, местом проведения концерта была указана территория яхт-клуба "Лето", а дата - 2 июля.

"Администрация Нижнего Новгорода направила обращение в дирекцию яхт-клуба с просьбой предоставить информацию о площадке, где планируется проведение масштабного мероприятия. Дирекция яхт-клуба сообщила, что не имеет информации о проведении концерта "НеТрамплин" и не планирует проведение никаких массовых мероприятий и фестивалей, в том числе с участием общественных объединений и иных организаций", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что Прудников был приглашен в администрацию для разъяснения требований к проведению культурно-массовых мероприятий. В соответствии с постановлением администрации от 27.09.2011 №3881 "Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижнего Новгорода".

"В личной беседе Артем Прудников представился как организатор фестиваля "НеТрамплин" и не упоминал о Комитете против пыток и название рок-фестиваля Music Against Torture. В связи с тем, что Прудников не исполнил требования регламента, ему было рекомендовано организовать работу по подготовке и проведению музыкальных концертов на открытом воздухе "НеТрамплин" в строгом соответствии с пунктами Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных мероприятий. Он получил под роспись документ, в котором прописаны все требования к проведению массового мероприятия. Претензий и непонимания к администрации города по несогласованию концерта "НеТрамплин" у Артема Михайловича Прудникова не возникло, было достигнуто взаимопонимание", - говорится в ответе на запрос.

Также в мэрии обратили внимание, что Комитет по предотвращению пыток в администрацию Нижнего Новгорода за согласованием рок-фестиваля Music Against Torture не обращался.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph