Нижегородская администрация разъяснила свою рекомендацию организаторам Music Against Torture по поводу непроведения концерта Культура и отдых

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация разъяснила свою рекомендацию организаторам Music Against Torture по поводу непроведения концерта.

Концерт должен был состоятся на Гребном канале (между яхт-клубом "Лето" и русскими банями) 1 июля. Однако 30 июня стало известно, что место проведения перенесено в паб на ул. Варварскую, 32. МРОО "Комитет по предотвращению пыток", которая, решила стать соорганизатором концерта "НаТрамплин" и провести Music Against Torture, обвинила администрацию и силовиков в том, что они запрещают проводить мероприятие.

В ответе на запрос НИА "Нижний Новгород" в администрации пояснили, что ранее Артем Прудников подал уведомление в администрацию о проведении концерта "НеТрамплин" с предполагаемым количеством участников до 300 человек. При этом, как отмечается в сообщении, местом проведения концерта была указана территория яхт-клуба "Лето", а дата - 2 июля.

"Администрация Нижнего Новгорода направила обращение в дирекцию яхт-клуба с просьбой предоставить информацию о площадке, где планируется проведение масштабного мероприятия. Дирекция яхт-клуба сообщила, что не имеет информации о проведении концерта "НеТрамплин" и не планирует проведение никаких массовых мероприятий и фестивалей, в том числе с участием общественных объединений и иных организаций", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что Прудников был приглашен в администрацию для разъяснения требований к проведению культурно-массовых мероприятий. В соответствии с постановлением администрации от 27.09.2011 №3881 "Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижнего Новгорода".

"В личной беседе Артем Прудников представился как организатор фестиваля "НеТрамплин" и не упоминал о Комитете против пыток и название рок-фестиваля Music Against Torture. В связи с тем, что Прудников не исполнил требования регламента, ему было рекомендовано организовать работу по подготовке и проведению музыкальных концертов на открытом воздухе "НеТрамплин" в строгом соответствии с пунктами Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных мероприятий. Он получил под роспись документ, в котором прописаны все требования к проведению массового мероприятия. Претензий и непонимания к администрации города по несогласованию концерта "НеТрамплин" у Артема Михайловича Прудникова не возникло, было достигнуто взаимопонимание", - говорится в ответе на запрос.

Также в мэрии обратили внимание, что Комитет по предотвращению пыток в администрацию Нижнего Новгорода за согласованием рок-фестиваля Music Against Torture не обращался.