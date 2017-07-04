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Водитель грузовика предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП на складе в Нижегородской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, утром 22 мая 2017 года на территории СПК "Заря" в селе Ожгибовка Пильнинского района 50-летний обвиняемый на автомашине "ГАЗ-САЗ-3507" заехал на территорию склада. Затем он, не убедившись в безопасности своих действий, начал движение и совершил наезд на водителя другого грузового автомобиля. В результате 62-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направлено в суд.
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