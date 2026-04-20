Происшествия

Рейд на стройке выявил троих граждан без воинского учета в Нижнем Новгороде

20 апреля 2026 13:52 Происшествия
Рейд на стройке выявил троих граждан без воинского учета в Нижнем Новгороде

На одном из строительных объектов Нижнего Новгорода прошла проверка, направленная на выявление граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.

Рейд проводился совместно с представителями военного комиссариата и правоохранительных органов, передает ИА "НТА-Приволжье".

Всего в ходе мероприятия проверили более 34 человек. Троих из них передали сотрудникам военкомата для последующей постановки на воинский учет. Остальных направили в подразделение по вопросам миграции, где будет проверена законность их пребывания на территории России.

По итогам проверки составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее выяснилось, что в России станет больше причин для депортации мигрантов. 

 

