Рейд на стройке выявил троих граждан без воинского учета в Нижнем Новгороде

На одном из строительных объектов Нижнего Новгорода прошла проверка, направленная на выявление граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.
Рейд проводился совместно с представителями военного комиссариата и правоохранительных органов, передает ИА "НТА-Приволжье".
Всего в ходе мероприятия проверили более 34 человек. Троих из них передали сотрудникам военкомата для последующей постановки на воинский учет. Остальных направили в подразделение по вопросам миграции, где будет проверена законность их пребывания на территории России.
По итогам проверки составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.
