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Политика

НРО "Яблока" определилось с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по округам №№18 и 31

07 июля 2017 09:26  [106] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

НРО партии "Яблоко" определилось с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по округам №№18 и 31. Об этом сообщает региональное отделение партии 6 июля.

Согласно предоставленной информации, на заседании регионального совета НРО 5 июля кандидатами в депутаты были выдвинуты Алексей Невидомов – по округу №18 и Олег Родин – по округу №31.

Ранее сообщалось, что парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода в начале июля 2017 года.

Напомним, что 10 сентября также пройдут выборы депутатов представительных органов в г.Кстово, Первомайск, Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района.

Довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район) связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.

СПРАВКА:
Олег Родин родился в 1994 году. В 2017 году окончил ННГУ им. Лобачевского с квалификацией "Магистр юриспруденции". Заместитель председателя НРО партии "Яблоко".

Алексей Невидомов родился в 1961 году. Генеральный директор ООО "Научно-технический центр "Лесоустроительное предприятие ЦНЛХИ", кандидат сельскохозяйственных наук.

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