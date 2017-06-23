Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
23 июня 2017 15:08  [111] Парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в нижегородскую Думу в начале июля 2017 года
23 июня 2017 15:03  [213] Forbes включил депутата ГД от НРО КПРФ Владимира Блоцкого в TOP-50 богатейших российских депутатов и госслужащих
23 июня 2017 14:17  [260] Количество депутатов от Нижегородской области в Госдуме сократилось в пользу Чувашии
23 июня 2017 12:25  [322] Суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину
21 июня 2017 18:44  [567] "Теневой кабинет изменил "фото профиля", но не сменил и не собирается менять свою политику", - Евгений Семенов
21 июня 2017 18:16  [257] Нижегородская администрация планирует организовать работу комитета предпринимательства и управления закупок с октября
21 июня 2017 16:13  [262] Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору сведения о доходах
21 июня 2017 14:59  [457] Дума Нижнего Новгорода отказалась вывести Евгения Лазарева из совета директоров ОАО "Подписные издания"
21 июня 2017 14:03  [337] Депутаты назначили довыборы в Думу Нижнего Новгорода на 10 сентября 2017 года
21 июня 2017 13:40  [871] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко затруднилась спрогнозировать реакцию руководства "ЕР" на свое избрание
Политика

Парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в нижегородскую Думу в начале июля 2017 года

23 июня 2017 15:08  [111] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода в начале июля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили руководители и члены нижегородских региональных отделений партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Член президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Щелоков пояснил информагентству, что местный политсовет партии в Нижнем Новгороде должен представить свои кандидатуры в президиум, а после согласования президиумом – принять решение о выдвижении. Праймериз "ЕР" по довыборам в Гордуму, напомним, выиграли Станислав Прокопович (округ №18), Шамиль Аляутдинов (№27) и Михаил Серегин (№31).

Первый секретарь обкома НРО КПРФ Владислав Егоров отметил, что ориентировочные сроки проведения конференции: конец июня – начало июля. В НРО "Справедливой России" сообщили, что партийная конференция состоится в начале июля.

Координатор нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов, в свою очередь, рассказал НИА "Нижний Новгород", что конференция по выдвижению кандидатов назначена на 8 июля.

Напомним, что 10 сентября также пройдут выборы депутатов представительных органов в г.Кстово, Первомайск, Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района.

Довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район) связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
23 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph