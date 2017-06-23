Парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в нижегородскую Думу в начале июля 2017 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода в начале июля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили руководители и члены нижегородских региональных отделений партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.



Член президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Щелоков пояснил информагентству, что местный политсовет партии в Нижнем Новгороде должен представить свои кандидатуры в президиум, а после согласования президиумом – принять решение о выдвижении. Праймериз "ЕР" по довыборам в Гордуму, напомним, выиграли Станислав Прокопович (округ №18), Шамиль Аляутдинов (№27) и Михаил Серегин (№31).



Первый секретарь обкома НРО КПРФ Владислав Егоров отметил, что ориентировочные сроки проведения конференции: конец июня – начало июля. В НРО "Справедливой России" сообщили, что партийная конференция состоится в начале июля.



Координатор нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов, в свою очередь, рассказал НИА "Нижний Новгород", что конференция по выдвижению кандидатов назначена на 8 июля.



Напомним, что 10 сентября также пройдут выборы депутатов представительных органов в г.Кстово, Первомайск, Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района.



Довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район) связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.