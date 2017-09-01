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Водитель погиб при столкновении двух МАЗов в Володарском районе Нижегородской области 31 августа 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 14:50 на 348 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 44-летний водитель грузовика МАЗ 437043 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автомобилем МАЗ 5440А9.
В результате ДТП погиб водитель, предположительно спровоцировавший ДТП.
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