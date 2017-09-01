Госинспекция труда расследует обстоятельства получения сильных ожогов кочегаром АО "Ветлугахлеб" в Нижегородской области Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует тяжелый несчастный случай, в результате которого получил ожоги кочегар АО "Ветлугахлеб". Об этом сообщает пресс-служба инспекции 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, несчастный случай произошел днем 28 августа 2017 года при розжиге котла.

"Работнику не удалось разжечь котел с первого раза. При очередной попытке розжига скопились газы из-за недостаточной вентиляции топки и произошла вспышка пламени. В результате происшествия работник получил ожоги лица, рук и ног", - говорится в сообщении.

По данным инспекции, 40-летний кочегар получил ожоги 25% тела и ожоговый шок первой степени. Травмированного работника доставили в Ветлужскую центральную районную больницу.