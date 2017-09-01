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Происшествия

Погрузчик совершил наезд на пешехода в Новинках Нижегородской области 5 сентября

06 сентября 2017 11:06  [103] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Погрузчик совершил наезд на пешехода в Новинках в Богородском районе Нижегородской области 5 сентября 2017 года.

ДТП произошло в 10:10 на ул. Парковая, 3 в посёлке Новинки. Согласно информации, 45-летний водитель погрузчика совершил наезд на пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В результате 48-летний пешеход был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног.

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