Погрузчик совершил наезд на пешехода в Новинках Нижегородской области 5 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Погрузчик совершил наезд на пешехода в Новинках в Богородском районе Нижегородской области 5 сентября 2017 года.

ДТП произошло в 10:10 на ул. Парковая, 3 в посёлке Новинки. Согласно информации, 45-летний водитель погрузчика совершил наезд на пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В результате 48-летний пешеход был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног.