Погрузчик совершил наезд на пешехода в Новинках Нижегородской области 5 сентября

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Погрузчик совершил наезд на пешехода в Новинках в Богородском районе Нижегородской области 5 сентября 2017 года.
ДТП произошло в 10:10 на ул. Парковая, 3 в посёлке Новинки. Согласно информации, 45-летний водитель погрузчика совершил наезд на пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В результате 48-летний пешеход был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног.
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