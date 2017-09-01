Суд приговорил двух нижегородских инспекторов ДПС к реальным срокам за взятку в 20 тысяч рублей

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Борский городской суд приговорил двух инспекторов ДПС к трем годам колонии строгого режима за получение взятки с пьяного водителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 6 сентября 2017 года.
Согласно информации, в июле 2016 года инспекторы ДПС заступив на службу в режиме автопатруля на автомобильной дороге Нижний Новгород – Киров остановили автомобиль ВАЗ. При общении с водителем выяснилось, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Для того чтобы избежать наказания, водитель предложил инспекторам передать им через посредника взятку в 20 тысяч рублей.
Сделка состоялась через несколько дней, сумма была передана частями.
Дело было возбуждено по п."а" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя).
Помимо реального лишения свободы сроком на три года каждому, суд запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти также сроком на три года.
Приговор находится на стадии обжалования.
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