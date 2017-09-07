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Происшествия

Житель Нижнего Новгорода обратился в суд с иском к телеканалу РЕН ТВ о защите чести и достоинства

08 сентября 2017 14:28  [55] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Житель Нижнего Новгорода Александр Викулов обратился с исками к телеканалу РЕН ТВ и Дмитрию Сорокину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил юрист нижегородца, управляющий партнер юридической компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов 8 сентября.

По его словам, в ряде российских СМИ со ссылкой на канал РЕН ТВ прошел анонс предстоящей программы о либеральных политиках. В частности, в сюжете также был упомянут и нижегородец Александр Викулов. "На телеканале была представлена недостоверная информация о нём. Из сюжета следует, что он состоял в банде убийц и совершал убийства. По закону о СМИ и ст.49 Конституции РФ необходимо, чтобы публичные обвинения в совершении преступления, основывались только на вступившем в силу приговоре суда. Требования об опровержении этой недостоверной информации уже направлены руководству РЕН ТВ", - рассказал Александр Маслов.

Стоит отметить, что уже 7 сентября 2017 года Александр Викулов обратился с заявлением в полицию о проверке сведений, содержащихся в сюжете РЕН ТВ на предмет соответствия действительности.

Как в свою очередь заявил Александр Викулов, "выход анонса на федеральном телеканале стал шоком для меня, моих друзей и близких". "Я никогда не выдвигался кандидатом в депутаты от организации "Открытая Россия", не состоял в каких-либо экстремистских группировках и тем более не убивал людей", - добавил он.

Александр Викулов отметил, что ранее выдвигался кандидатом в депутаты Афонинского сельского совета Кстовского района Нижегородской области от партии ЛДПР. "Однако впоследствии я самостоятельно принял решение о снятии своей кандидатуры, и сейчас не намерен участвовать в политической жизни региона. На сегодняшний момент передо мной стоят более интересные задачи в сфере бизнеса", - заключил он.

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