Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего по дороге в Нижний Новгород из Владимирской области мужчины

Павел Белов
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Волонтеры просят помощи в поиске 32-летнего Павла Белова, 7 сентября 2017 года, направившегося в Нижний Новгород из г. Покров Владимирской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Согласно информации, Белов сел в машину Lada 2112 в районе кафе "Славянка" в Покрове и, предположительно, направился в Нижний Новгород. Автомобиль имел номера с кодом 21 региона – Чувашии.
Приметы: рост 187 см, крупного телосложения, волосы темно-русые, седеющие у висков. Был одет в светлую рубашку, джинсы, кроссовки и, возможно, зеленую куртку. При себе, возможно, имел сумку-портфель. На спинке носа – шрам.
Белов постоянно проживает в Москве.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).
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