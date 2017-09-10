Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего по дороге в Нижний Новгород из Владимирской области мужчины Происшествия

Павел Белов Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске 32-летнего Павла Белова, 7 сентября 2017 года, направившегося в Нижний Новгород из г. Покров Владимирской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, Белов сел в машину Lada 2112 в районе кафе "Славянка" в Покрове и, предположительно, направился в Нижний Новгород. Автомобиль имел номера с кодом 21 региона – Чувашии.

Приметы: рост 187 см, крупного телосложения, волосы темно-русые, седеющие у висков. Был одет в светлую рубашку, джинсы, кроссовки и, возможно, зеленую куртку. При себе, возможно, имел сумку-портфель. На спинке носа – шрам.

Белов постоянно проживает в Москве.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).