Суд приостановил деятельность кальянной-бара в Кстово Нижегородской области за превышение уровня шума Происшествия

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Суд приостановил деятельность кальянной-бара в Кстово Нижегородской области за превышение уровня шума. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции по региону 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, поводом для проведения проверки деятельности кальянной-бара послужило обращение жильцов дома.

Судом было установлено, что заведением допущены нарушения, создающие угрозу здоровью граждан: отсутствие звукоизоляции, расположение воздуховодов под окнами жилых квартир, отчего кальянный дым проникал в жилые помещения, также в кальянной-баре был повышен уровень шума.

11 сентября суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По решению суда деятельность заведения приостановлена на срок 90 суток.