Ранее судимый житель Нижнего Новгорода обвиняется в угрозе убийства оператора камеры фиксации нарушений ПДД Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый житель Нижнего Новгорода обвиняется в угрозе убийства оператора камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области сообщила 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, в дежурную часть Княгининского района поступило сообщение о том, что на одной из дорог района гражданин хотел причинить вред камере фото-видео фиксации нарушений ПДД, в результате чего произошел конфликт с оператором этой камеры. В ходе инцидента правонарушитель, достав топор, стал грозить убийством оператору камеры.

Прибыв на место конфликта, полицейские установили, что злоумышленник – ранее судимый житель Нижнего Новгорода, находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину.

По этому факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).