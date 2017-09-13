Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
15 сентября 2017 12:41  [66] Ранее судимый житель Нижнего Новгорода обвиняется в угрозе убийства оператора камеры фиксации нарушений ПДД
15 сентября 2017 12:32  [84] Прокуратура проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки "Агрофест НН-2017"
15 сентября 2017 12:22  [87] Обвиняемый в мошенническом получении премий чиновник из Большеболдинского района Нижегородской области предстанет перед судом
15 сентября 2017 11:48  [86] Нижегородская полиция просит помощи в розыске жительницы Лукояновского района
15 сентября 2017 11:28  [118] Обвиненная в подготовке заказного убийства своего сожителя нижегородка предстанет перед судом
15 сентября 2017 10:16  [109] Нижегородец подозревается в покушении на убийство своего родственника
15 сентября 2017 09:14  [134] Два нижегородских одиннадцатиклассника помещены под домашний арест по обвинению в распространении наркотиков
14 сентября 2017 15:20  [755] Подрезавшему весной в Нижнем Новгороде автобус с детьми водителю BMW предъявлено обвинение
14 сентября 2017 13:42  [179] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек в ДТП в Ветлужском районе
14 сентября 2017 12:56  [238] Врачи из Гагинского района Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в смерти пациента по неосторожности
Происшествия

Ранее судимый житель Нижнего Новгорода обвиняется в угрозе убийства оператора камеры фиксации нарушений ПДД

15 сентября 2017 12:41  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый житель Нижнего Новгорода обвиняется в угрозе убийства оператора камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области сообщила 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, в дежурную часть Княгининского района поступило сообщение о том, что на одной из дорог района гражданин хотел причинить вред камере фото-видео фиксации нарушений ПДД, в результате чего произошел конфликт с оператором этой камеры. В ходе инцидента правонарушитель, достав топор, стал грозить убийством оператору камеры.

Прибыв на место конфликта, полицейские установили, что злоумышленник – ранее судимый житель Нижнего Новгорода, находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину.

По этому факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph