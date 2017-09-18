СК расследует два уголовных дела по фактам травмирования детей в нижегородском батутном центре Происшествия

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СУ СК по Нижегородской области расследует два уголовных дела по фактам травмирования детей в батутном центре в Нижнем Новгороде. Об этом ведомство сообщило 19 сентября 2017 года.

По версии следствия, 17 сентября 11-летний мальчик поднялся на возвышенность, где в тот момент находился инструктор. Затем инструктор толкнул потерпевшего вниз, в результате чего ребенок упал на батут и получил закрытый перелом левой плечевой кости.

Кроме того, 26 июля в этом же батутном центре, расположенном на ул. Большой Покровской, 11-летняя девочка, совершая прыжок, ударилась об пол, в результате чего получила перелом позвоночника.

По фактам случившегося возбуждены дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.

Напомним также, что в августе текущего года СК возбудил дело из-за перелома позвоночника у девочки в батутном центре в Кстовском районе.