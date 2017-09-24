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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Воскресенском районе Нижегородской области

25 сентября 2017 11:25  [58] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два человека погибли при пожаре в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, в 00:10 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Лесной в п. Ижма.

Пожарные подразделения прибыли на место через семь минут после получения сообщения, но к тому моменту дом уже горел на всей площади. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило поздно. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано восемь человек личного состава и четыре единицы техники.

В одной из комнат были обнаружены тела двоих мужчин – хозяина дома, мужчины 1965 года рождения и его друга 1953 года рождения.

"В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на общей площади 66 кв.м. Предположительно причиной пожара стала неисправность печного отопления", - говорится в сообщении.

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