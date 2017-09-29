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Общество

Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в сентябре 2017 года

01 октября 2017 11:55  [62] Общество

Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в сентябре 2017 года.

В отличие от предыдущего месяца, когда самыми популярными стали новости о происшествиях, в сентябре наиболее читаемыми стали новости политики.

Этим, прежде всего, мы обязаны уже бывшему губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. Самое популярное сообщение – это его ответ на появившуюся информацию о его отставке, второе по популярности – собственно новость об отставке.

А сразу за этими политическими событиями идет новость о том, что нижегородская телеведущая Ирина Вдовина возвращается на телекомпанию "Волга". Она стала самой популярной в рубрике "Общество".

Из новостей, связанных с экономикой и бизнесом, больше всего читателей заинтересовало сообщение о том, что генеральный директор нижегородского Завода имени Фрунзе помещен под домашний арест. Предположительно, его задержание связано с нарушениями в реализации федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Самая читаемая новость культуры тоже не самая позитивная – о том, что лишь один нижегородский кинотеатр намерен показать "Матильду" в день всероссийского выхода фильма. Но не все так печально, на следующий день после выхода этой информации, нижегородская сеть кинотеатров определилась, что она тоже будет показывать этот фильм.

В происшествиях наших читателей больше всего заинтересовало сообщение о том, что 14-летняя жительница города Павлово, представляясь администратором группы в социальной сети, рассылала с мобильного телефона сообщения, содержащие опасные для жизни задания. В ходе обыска у нее были изъяты ноутбук и смартфон. Аналогичные случаи произошли и в других регионах. Несостоявшиеся "кураторы", не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, ведется работа с их родителями.

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Татьяна Неровня

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