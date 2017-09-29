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Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Кстовского района Нижегородской области.
Согласно предоставленной информации, эвакуация произошла в районе 14:00. "Кроме того, эвакуирована налоговая инспекция в г.Кстово", - добавили в администрации.
В ГУ МВД по Нижегородской области проверяют информацию об эвакуации торговых центров.
Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района бомбу не нашли.
Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.
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