Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2017 15:17  [60] Эвакуация из корпуса Мининского университета ведется в Нижнем Новгороде
02 октября 2017 15:07  [74] Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября
02 октября 2017 14:48  [88] Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области
02 октября 2017 14:44  [193] "Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители", - Сергей Наумов
02 октября 2017 14:10  [172] Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября
02 октября 2017 14:03  [364] Эвакуация пассажиров ведется на вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора
02 октября 2017 13:32  [253] Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября
02 октября 2017 13:24  [167] Экстренные службы ищут две бомбы в администрации Кстовского района Нижегородской области
02 октября 2017 13:07  [164] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода вернулась к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании
02 октября 2017 12:37  [816] Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября
Происшествия

Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября

02 октября 2017 15:07  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Кстовского района Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, эвакуация произошла в районе 14:00. "Кроме того, эвакуирована налоговая инспекция в г.Кстово", - добавили в администрации.

В ГУ МВД по Нижегородской области проверяют информацию об эвакуации торговых центров.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района бомбу не нашли.

Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph