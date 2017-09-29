Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Кстовского района Нижегородской области.



Согласно предоставленной информации, эвакуация произошла в районе 14:00. "Кроме того, эвакуирована налоговая инспекция в г.Кстово", - добавили в администрации.



В ГУ МВД по Нижегородской области проверяют информацию об эвакуации торговых центров.



Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района бомбу не нашли.



Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.