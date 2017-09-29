Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2017 15:17  [61] Эвакуация из корпуса Мининского университета ведется в Нижнем Новгороде
02 октября 2017 15:07  [76] Нижегородский ТРЦ "Мега" эвакуировали из-за анонимного звонка 2 октября
02 октября 2017 14:48  [89] Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области
02 октября 2017 14:44  [196] "Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители", - Сергей Наумов
02 октября 2017 14:10  [172] Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября
02 октября 2017 14:03  [369] Эвакуация пассажиров ведется на вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора
02 октября 2017 13:32  [253] Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября
02 октября 2017 13:24  [169] Экстренные службы ищут две бомбы в администрации Кстовского района Нижегородской области
02 октября 2017 13:07  [164] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода вернулась к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании
02 октября 2017 12:37  [818] Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября
Происшествия

Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области

02 октября 2017 14:48  [89] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района 2 октября 2017 года.

По словам собеседника информагентства, взрывные устройства (искали две бомбы) не обнаружены. "Работаем в штатном режиме", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в районе 11:00 2 октября всех сотрудников попросили покинуть здание администрации Кстовского района.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.

Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph