Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района 2 октября 2017 года.



По словам собеседника информагентства, взрывные устройства (искали две бомбы) не обнаружены. "Работаем в штатном режиме", - добавили в администрации.



Ранее сообщалось, что в районе 11:00 2 октября всех сотрудников попросили покинуть здание администрации Кстовского района.



Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.



Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.