Фото:
Экстренные службы не нашли бомбу в администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района 2 октября 2017 года.
По словам собеседника информагентства, взрывные устройства (искали две бомбы) не обнаружены. "Работаем в штатном режиме", - добавили в администрации.
Ранее сообщалось, что в районе 11:00 2 октября всех сотрудников попросили покинуть здание администрации Кстовского района.
Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.
Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+